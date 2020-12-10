بلدية المحلة يخوض مباراة ودية امام الجابرية

قرر رمضان السيد المدير الفني لفريق بلدية المحلة خوض مباراة ودية أمام فريق الجابرية وذلك لمشاركة البدلاء الذين لم يخوضوا مباراة الفريق امام فاركو اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني .

وحقق رمضان السيد الفوز على منافسه فاركو اليوم بنتيجة هدف دون رد ليصعد الي قمة المجموعة برفقة ابوقير للاسمدة وحرس الحدود برصيد 7 نقاط .

ويسعى بلدية المحلة لتجهيز البدلاء للمشاركة في المباريات القادمة لتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز الموسم المقبل .

انتهت منافسات الجولة الثالثة من مباريات دوري القسم الثاني التي أقيمت اليوم ، والتى شهدت فوز فريق لبدية المحلة على منافسه فاركو بنتيجة هدف دون رد . وألغى الحكم محمد علاء هاشم مباراة فريق الجزيرة أمام منافسه مالية كفر الزيات بسبب عدم توافر سيارة اسعاف في ملعب المباراة وبالتالي اعلن الحكم فوز فريق كفر الزيات بنتيجة هدفين دون رد . وجاءت نتائج المباريات كالآتي : دكرنس 3/2 سبورتنج حرس الحدود 3-0 الحمام الأوليمبي 1-1 بني عبيد المنصورة 0-0 الرجاء 0/0. كفر الشيخ 0-0 بيلا بلدية المحلة 1-0 فاركو دمنهور 1-4 أبو قير للأسمدة وجاء الترتيب كالآتي : - ابوقير للاسمدة : 7 نقاط - حرس الحدود: 7 نقاط - بلدية المحلة : 7 - سبورتنج : 5 نقاط - الأوليمبي : 5 نقاط - المنصورة : 5 نقاط - دكرنس : نقطتين - مالية كفر الزيات : نقطتين - فاركو : نقطتين - العاب دمنهور : نقطتين - الرجاء : نقطتين - بيلا : نقطتين - كفر الشيخ : نقطتين - بني عبيد : نقطيتن - الحمام : نقطة - الجزيرة المطروحي : 0

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