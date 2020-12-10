عقوبات الدورى الجديد .. ضرب الحكم يساوي إيقاف 16 مباراة

يعتبر الفريق منسحبا فى حالة إعلانه الانسحاب بعد إعلان جدول مباريات المسابقة المحلية.
ويتم استثناء اعتبار الفريق منسحبا من اى مباراة فى حال إثبات مروره بظروف القوة القاهرة التى حالت دون حضوره.
وأشار إلى أنه سيتم تغريم النادى الذى يصل إلى هذا العدد من الإصابات لاعتباره إهمالا طبيا.
وقال مازن مرزوق أن تكاليف المسحات تقع على الأندية وهو ما اعترضت عليه الأندية خلال الاجتماع.
يعتبر الفريق منسحبا فى حالة إعلانه الانسحاب بعد إعلان جدول مباريات المسابقة المحلية.
ويتم استثناء اعتبار الفريق منسحبا من اى مباراة فى حال إثبات مروره بظروف القوة القاهرة التى حالت دون حضوره.
وأشار إلى أنه سيتم تغريم النادى الذى يصل إلى هذا العدد من الإصابات لاعتباره إهمالا طبيا.
وقال مازن مرزوق أن تكاليف المسحات تقع على الأندية وهو ما اعترضت عليه الأندية خلال الاجتماع.
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