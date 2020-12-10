الرياضة

عقوبات الدورى الجديد .. ضرب الحكم يساوي إيقاف 16 مباراة

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حددت لجنة المسابقات فى الدورى الممتاز برئاسة مازن مرزوق عقوبة الإعتداء وضرب حكم المباراة فى الدورى الجديد المقرر إنطلاقه غدا الجمعة. 
وقررت لجنة مسابقات الدورى الممتاز برئاسة مازن مرزوق معاقبة أى لاعب فى الأندية فى حالة ضرب حكم المباراة والإعتداء عليه بالإيقاف 16 مباراة.
كان الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، قد نشر شروط مسابقة الدوري المصري الممتاز، للموسم الكروي الجديد 2020 – 2021، وذلك قبل انطلاق منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.
تنطلق منافسات الدوري المصري للموسم الجديد، غدًا الجمعة، بإقامة مباراة إنبي وأسوان، في الجولة الأولى من المسابقة المحلية.
وجاءت أبرز الشروط العامة للمسابقة، أن تُسمى المسابقة "بطولة الدوري العام المصري الممتاز "بريزنتيشن"، للموسم 2020 – 2021.
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، لائحة شروط وعقوبات الموسم الجديد لموسم 2020-2021؛ إذ نشرت الجبلاية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " نص لائحة العقوبات بالكامل.
ومن المقرر أن ينطلق الدورى  الممتاز غدا الجمعة، وتقام غدا 3 مباريات وهى مباراة انبى وأسوان على ستاد بتروسبورت ومباراة طلائع الجيش والجونة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ومباراة الإنتاج الحربى وسيراميكا كليوباترا على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري.
وكشفت لجنة المسابقات فى الجبلاية عن تفاصيل المادة الخامسة الخاصة بالانسحاب فى المسابقات المحلية التى جاءت على النحو التالي : 

يعتبر الفريق منسحبا فى حالة إعلانه الانسحاب بعد إعلان جدول مباريات المسابقة المحلية.

كما يعتبر الفريق منسحبا إذا تأخر عن حضور المباراة ب ٢٠ دقيقة عن الموعد المحدد فضلا عن امتناعه عن الذهاب إلى المباراة أو غادر الملعب قبل انتهاؤها.
فى حالة انسحاب الفريق من البطولة قبل انتهاء الدور الاول يتم الغاء جميع نتائج الفريق مع اعتباره هابطا إلى الدرجة الأدنى وتوقيع عقوبات مالية بما يتراءى لمجلس إدارة إتحاد الكرة.
فى حالة انسحاب اى فريق من إحدى مباريات المسابقة المحلية يعتبر خاسرا ويتم خصم ٣ نقاط اضافية إلى جانب تغريمه مليون جنية وإحالة الأمر إلى لجنة الانضباط في الجبلاية.

ويتم استثناء اعتبار الفريق منسحبا من اى مباراة فى حال إثبات مروره بظروف القوة القاهرة التى حالت دون حضوره.

يذكر أن مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة أكد أنه لن يتم تأجيل أى مباراة فى الموسم الجديد بسبب حالات «كورونا»، إلا إذا وصل عدد حالات الإصابات إلى 16 لاعبا.

وأشار إلى أنه سيتم تغريم النادى الذى يصل إلى هذا العدد من الإصابات لاعتباره إهمالا طبيا.

وقال مازن مرزوق أن تكاليف المسحات تقع على الأندية وهو ما اعترضت عليه الأندية خلال الاجتماع.

وأضاف أنه لن يتم بدء أى مباراة فى الدورى بدون سيارة إسعاف، وحال عدم وجودها، سيلغي الحكم المباراة واعتبار الفريق صاحب الملعب مهزوما، مؤكدا أنه حال تأخر سيارة الإسعاف قبل المباراة بـ20 دقيقة سيتم تغريم النادى صاحب المباراة.
وكشفت لجنة المسابقات فى الجبلاية عن تفاصيل المادة الخامسة الخاصة بالانسحاب فى المسابقات المحلية التى جاءت على النحو التالي : 

يعتبر الفريق منسحبا فى حالة إعلانه الانسحاب بعد إعلان جدول مباريات المسابقة المحلية.

كما يعتبر الفريق منسحبا إذا تأخر عن حضور المباراة ب ٢٠ دقيقة عن الموعد المحدد فضلا عن امتناعه عن الذهاب إلى المباراة أو غادر الملعب قبل انتهاؤها.
فى حالة انسحاب الفريق من البطولة قبل انتهاء الدور الاول يتم الغاء جميع نتائج الفريق مع اعتباره هابطا إلى الدرجة الأدنى وتوقيع عقوبات مالية بما يتراءى لمجلس إدارة إتحاد الكرة.
فى حالة انسحاب اى فريق من إحدى مباريات المسابقة المحلية يعتبر خاسرا ويتم خصم ٣ نقاط اضافية إلى جانب تغريمه مليون جنية وإحالة الأمر إلى لجنة الانضباط في الجبلاية.

ويتم استثناء اعتبار الفريق منسحبا من اى مباراة فى حال إثبات مروره بظروف القوة القاهرة التى حالت دون حضوره.

يذكر أن مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة أكد أنه لن يتم تأجيل أى مباراة فى الموسم الجديد بسبب حالات «كورونا»، إلا إذا وصل عدد حالات الإصابات إلى 16 لاعبا.

وأشار إلى أنه سيتم تغريم النادى الذى يصل إلى هذا العدد من الإصابات لاعتباره إهمالا طبيا.

وقال مازن مرزوق أن تكاليف المسحات تقع على الأندية وهو ما اعترضت عليه الأندية خلال الاجتماع.

وأضاف أنه لن يتم بدء أى مباراة فى الدورى بدون سيارة إسعاف، وحال عدم وجودها، سيلغي الحكم المباراة واعتبار الفريق صاحب الملعب مهزوما، مؤكدا أنه حال تأخر سيارة الإسعاف قبل المباراة بـ20 دقيقة سيتم تغريم النادى صاحب المباراة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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