محكمة الاستئناف الإيطالية تؤيد حبس روبينيو 9 سنوات

أيدت محكمة الاستئناف الإيطالية الحكم على نجم ريال مدريد السابق ومانشستر سيتي وميلان السابق، روبينيو، بعقوبة السجن لمدة تسع سنوات في موطنه البرازيل.
أدين اللاعب البرازيلي الدولي بالاغتصاب في عام 2017، كما أوضحت صحيفة "The Guardian"، مع حكم بالسجن لمدة تسع سنوات أصدرته المحاكم، لكن عملية استئنافه أمام المحاكم الإيطالية كانت مستمرة منذ ذلك الحين.
وبحسب "UOL" البرازيلية، محكمة الاستئناف الإيطالية أيدت الحكم بعد أن رفض القاضي استئنافًا من الدفاع بشأن نفي التهمة عن روبينيو لوجود صور شربه للكحول.
قال روبينيو باستمرار إنه غير مذنب ويتعهد بمحاربة الاتهامات، التي تزعم أنه كان جزءًا من اغتصاب جماعي لإمرأة ألبانية تبلغ من العمر 22 عامًا في ملهى ليلي في ميلانو في يناير 2013، ويُزعم الآن أنه سيقدم استئناف جديد.
وافق سانتوس على صفقة لإعادة اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا إلى النادي لفترة ثالثة في وقت سابق من هذا العام، لكن القرار تعرض لانتقادات شديدة بسبب علاقته بالقضية الجنائية، وقد أنهى النادي الآن اتفاقه معه (طالع المزيد)
وسجل روبينيو 35 هدفا في 137 مباراة مع ريال مدريد بين 2005 و2009.
وكانت محكمة ايطالية قد أصدرت حكما غيابيا بسجن لاعب كرة القدم البرازيلي روبينيو مهاجم نادي ميلانو ومنتخب البرازيل السابق تسع سنوات بعد إدانته بالمشاركة في واقعة اغتصاب إمرأة البانية في 2013.
وأشارت محكمة في ميلانو إلى أن روبينيو وخمسة برازيليين آخرين اعتدوا على المرأة، التي كانت تبلغ 22 عاما في ذلك الوقت، في أحد الملاهي الليلة.
ولم يتم تحديد مكان شركاء روبينو في الواقعة وتأجلت محاكمتهم جراء ذلك.
وعبر محاميه قال روبينيو (33 عاما) الذي يلعب في صفوف اتليتيكو مينيرو البرازيلي حاليا إنه لم يرتكب أي مخالفة ولم يحضر أي جلسة في المحاكمة في ايطاليا.
وجاء في بيان على حساب روبينيو على موقع انستجرام "نود توضيح أنه دافع بالفعل عن نفسه ضد الاتهامات مؤكدا عدم تورطه في الواقعة. اتخذنا كل الإجراءات القانونية المطلوبة".
وقال مصدر قضائي إنه يحق لروبينيو الطعن مرتين ضد الحكم وستطلب ايطاليا تسليمه بمجرد انتهاء كل الإجراءات القانونية.
لكن البرازيل لا تسمح بتسليم مواطنيها وهو ما يعني أنه يواجه خطر إلقاء القبض عليه لو سافر إلى دولة أخرى فقط.
وحكمت المحكمة في ميلانو بدفع 60 ألف يورو (71 ألف دولار) كتعويض للمجني عليها بسبب معاناتها.
وشارك روبينيو في 100 مباراة دولية مع البرازيل أحرز خلالها 28 هدفا.
وبدأ اللاعب البرازيلي مسيرته في سانتوس وقاده لإحراز لقب الدوري المحلي في 2002 و2004 قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في 2005 بعد تألقه لكنه أمضى ثلاث سنوات فقط مع بطل اسبانيا قبل أن يقضي نحو عشرة أعوام متنقلا بين أندية في انجلترا وايطاليا والصين والبرازيل.
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