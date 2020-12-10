محكمة الاستئناف الإيطالية تؤيد حبس روبينيو 9 سنوات

أيدت محكمة الاستئناف الإيطالية الحكم على نجم ريال مدريد السابق ومانشستر سيتي وميلان السابق، روبينيو، بعقوبة السجن لمدة تسع سنوات في موطنه البرازيل.

أدين اللاعب البرازيلي الدولي بالاغتصاب في عام 2017، كما أوضحت صحيفة "The Guardian"، مع حكم بالسجن لمدة تسع سنوات أصدرته المحاكم، لكن عملية استئنافه أمام المحاكم الإيطالية كانت مستمرة منذ ذلك الحين.

وبحسب "UOL" البرازيلية، محكمة الاستئناف الإيطالية أيدت الحكم بعد أن رفض القاضي استئنافًا من الدفاع بشأن نفي التهمة عن روبينيو لوجود صور شربه للكحول.

قال روبينيو باستمرار إنه غير مذنب ويتعهد بمحاربة الاتهامات، التي تزعم أنه كان جزءًا من اغتصاب جماعي لإمرأة ألبانية تبلغ من العمر 22 عامًا في ملهى ليلي في ميلانو في يناير 2013، ويُزعم الآن أنه سيقدم استئناف جديد.

وافق سانتوس على صفقة لإعادة اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا إلى النادي لفترة ثالثة في وقت سابق من هذا العام، لكن القرار تعرض لانتقادات شديدة بسبب علاقته بالقضية الجنائية، وقد أنهى النادي الآن اتفاقه معه (طالع المزيد)

وسجل روبينيو 35 هدفا في 137 مباراة مع ريال مدريد بين 2005 و2009.