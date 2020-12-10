نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل لاعبين: صفقة مرتقبة في الدوري المصري خلال يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف وكيل اعمال اللاعبين، سيد مرعي عن مفاجأة كبيرة بشأن صفقة من العيار الثقيل ستظهر في بطولة الدوري المصري خلال الفترة القادمة.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: " أحمد الشيخ كان قريبًا من الزمالك، ولجنة الكرة تحدثوا مع باتشيكو الذي وافق على ضمه، ووقع على ورقة مكتوبة لضم اللاعب، وقمنا بإجراء مفاوضات قوية واللاعب رحب بالتوقيع للنادي، وكانت ستكون صفقة جيدة وهو لاعب حر، وهو لاعب مميز وإضافة كبيرة وأحد هدافي الدوري في سنوات سابقة".

وأضاف: "هناك معلومة أو تصريحات تم تداولها على لسان أحمد الشيخ، عند انتقاله إلى الأهلي منذ 6 سنوات، واللاعب انكره تماما، وأعضاء إدارة الزمالك لم يقتنعوا بذلك، وكان هناك خلاف في وجهات النظر، ولم تتم الصفقة، لكن كل الإجراءات كانت انتهت بالنسبة لصفقة الشيخ، وفي النهاية لم تتم الأمور".

وواصل: "اتشرف دائما بالعمل مع مسئولي نادي الزمالك سواء المجلس السابق برئاسة المستشار مرتضى منصور، أو أمير مرتضى، وعلاقتي جيدة مع مسئولين النادي، وكنت أريد جلب الشيخ للأبيض".

وأكمل: "هناك تعاون دائما مع أحمد الشيخ الذي يأخذ رأيي في كل الأمور الخاصة به، ولكن لم أكن وسيط في انتقاله لبيراميدز".

وتابع: "لا يوجد تعاون مع النادي الأهلي، وشرف لي التعامل مع أكبر الأندية الإفريقية، ولا أعلم أي مبرر لعدم التعاون، وأنا جاهز للعمل معهم في أي صفقات، وعندما أشعر أن هناك لاعبين قريبين من الأهلي لا أتدخل في بعض الصفقات".

وزاد: "كنت وسيط في عدة صفقات، ميدو جابر من المقاصة إلى سيراميكا، وصلاح ريكو إلى إنبي، وأحمد على والزنفلي إلى البنك الأهلي، وأحمد رفعت ومصطفى سلطان ومحمد عنتر وعصام ثروت وعلاء عطا وأحمد شديد قناوي كنت وراء انتقالهم إلى النادي المصري البورسعيدي".

وختم: "أي صفقة كبيرة بين الناديين الأهلي والزمالك، لو حد عملها سيكون أنا، وهناك مفاجأة كبرى في يناير ستكون قنبلة الانتقالات الشتوية في فبراير".