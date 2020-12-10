نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء غدًا الجمعة، حيث سيلتقي فريق وست هام مع منافسه ليدز يونايتد على ملعب الأخير، وتستانف مباريات الاسبوع يومي السبت والأحد.

ويتصدر المهاجم الإنجليزي دومنيك كالفيرت لوين قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 11 هدف، وبفارق هدف وحيد عن سون هيونج لاعب توتنهام.

وتأتي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي :-

1- دومنيك كالفيرت لوين 11 هدف.

2- سون هيونج 10 أهداف.

3- محمد صلاح 9 أهداف.

4- جيمي فاردي 9 أهداف.

5- باتريك بامفورد 8 أهداف.

6- هاري كين 8 أهداف.