نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صريح مديرا فنيا لمركز شباب قويسنا مواليد 2003 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مركز شباب قويسنا، إسناد مهمة تدريب فريق الناشئين مواليد 2003 إلى محمد صريح مدرب نادي قويسنا السابق، استعداداً للموسم الجديد من دوري منطقة المنوفية لكرة القدم.

ويعد صريح مدير فني سابق بالفريق الأول وطني شبين الكوم بالقسم الرابع، كما عمل مدرب عام الفريق الأول لنادي قويسنا بالقسم الثالث، ومدير فني فريق 97 نادي قويسنا بدوري القطاعات.

كما يتولى ميدو علي منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني الجديد لفريق مركز شابب قويسنا مواليد 2003.

