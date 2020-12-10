في النصف الأول من 2021.. قطر تستضيف السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن إقامة السوبر الإفريقي في دولة قطر، على أن يكون اللقاء في النصف الأول من العام القادم 2021.

وعقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الخميس اجتماع المكتب التنفيذي، والذي كان على جدول أعماله تحديد موقف السوبر الإفريقي على مستوى المكان والزمان.

وقال الاتحاد الأفريقي عقب نهاية الاجتماع: "مع وجود صعوبات على مستوى الاتفاق مع الاتحاد القطري لكرة القدم حول تنظيم كأس السوبر 2019/2020 بين الأهلي المصري ونهضة البركان المغربي قرر المكتب التنفيذي إقامة كأس السوبر في النصف الأول من 2021".

وكان فريق نهضة بركان المغربي اعترض بشدة على لعب مباراة السوبر الإفريقي فى مصر، خاصة أن الفريق المنافس بطل مصر " الأهلي " وهو ما يقلل فرص التتويج باللقب بعد أن كان الكاف قرر إقامتها فى مصر.