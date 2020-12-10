تشكيل ميلان لمواجهة سبارتا براج التشيكي في الدوري الأوروبي

أعلن ستيفانو بيولى، المدير الفني لفريق اي سي ميلان تشكيل فريقه لمواجهة سبارتا براج التشيكي بعد قليل ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي .
وجاء التشكيل كالتالي :
حراسة المرمى: تاتاروسانو
الدفاع: دالوت – دوارتي – كالولو – كونتي
الوسط: تونالي – كرونيتش – كاستياخو – مالديني – هاوجي
الهجوم: كولومبو
ويحتاج ميلان لتحقيق الفوز على سبارتا براج التشيكي في مباراة اليوم، مع تعثر ليل الفرنسي أمام سيلتك الاستكلندي، لضمان صدارة المجموعة.
وحسم كل من ميلان الإيطالي وليل الفرنسي تأهلهما إلى دور الـ 32، من مسابقة الدوري الأوروبي.
على الجانب الآخر يبحث سبارتا براج عن فوزا شرفيا على الروسونيري، بعدما فقد فرصة الصعود.
ويتصدر ليل الفرنسي جدول ترتيب مجموعته بالدوري الأوروبي ويحل ميلان ثانيا بـ 10 نقاط، وسبارتا براج التشيكي ثالثا بـ 6 نقاط، وسيلتك الاستكلندري رابعا بنقطة وحيدة.
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