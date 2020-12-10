المسابقات تعلن تعديلات جديدة على مباريات دورى القسم الثاني

أعلنت لجنة المسابقات فى القسم الثاني باتحاد الكرة برئاسة خالد كامل العديد من التعديلات على ملاعب مباريات مجموعة الصعيد بدوري المظاليم الموسم الجديد.

وعللت لجنة مسابقات القسم الثاني أن سبب التعديلات التي أرسلتها إلى الأندية على الملاعب نظرا لتعارضها مع مباريات الدوري الممتاز الموسم الجديد الذي ينطلق يوم 11 ديسمبر الجاري.

وكانت قرعة دوري القسم الثاني أجريت بمقر اتحاد الكرة بحضور الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية والدكتور أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية، حيث انطلق دوري القسم الثاني لموسم 2020/2021 يوم 25 نوفمبر الماضي وتم غلق باب القيد يوم 24 من الشهر ذاته.

وتتكون المسابقة من ثلاث مجموعات تضم كل منها 16 فريقا، يصعد أول كل مجموعة إلى القسم الممتاز، بينما يهبط الفرق الأربعة الأخيرة من كل مجموعة إلى القسم الثالث.

وأسفرت القرعة عن التالي:

الأسبوع الأول بالمجموعة الأولى:

بترول أسيوط مع كيما اسوان

شبان قنا مع ايمن أسيوط

سمسطا مع طهطا

الدخان مع بني سويف

الألومنيوم مع الفيوم

التليفونات مع الإعلاميين

سوهاج مع ديروط

المنيا مع قنا

الأسبوع الأول في المجموعة الثانية :

الزرقا مع طنطا

السويس مع بورتو

المريخ مع النجوم

الترسانة مع السكة الحديد

اف سي مصر مع القناة

شبين مع سرس الليان

الداخلية مع النصر

بتروجيت مع كوكاكولا

الأسبوع الأول في المجموعة الثالثة:

فاركو مع الرجاء

دمنهور مع حرس الحدود

دكرنس مع مالية كفر الزيات

المنصورة مع بيلا

كفر الشيخ مع أبو قير للأسمدة

بلدية المحلة مع بني عبيد

الأوليمبي مع سبورتنج

الجزيرة مع الحمام