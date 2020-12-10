الرياضة

حبس روبينيو لاعب ميلان السابق 9 سنوات

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أصدرت المحكمة الإيطالية حكما بالحبس البرازيلي روبينيو، لاعب ميلان وريال مدريد السابق، بسبب قضايا اغتصاب سابقة عندما كان يلعب في الروسونيري.

وحسب ما نشره موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن محكمة الاستئناف الإيطالية، أيدت، اليوم الخميس، الحكم الأول على روبينيو، بالإضافة إلى فرض تعويضات عليه قدرها 60 ألف يورو لصالح الضحية.


وأشار إلى أن العدالة الإيطالية تتضمن 4 مستويات من الاستئناف، لذا لم يُجبر روبينيو بعد، على دخول السجن.

وتم اتهام روبينيو بالمشاركة في واقعة اغتصاب جماعي، حدثت في ملهى ليلي بميلانو يوم 22 يناير2013.

وبدأ مسيرته الاحترافية قبل الانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، ويلعب حاليا سانتوس البرازيلي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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