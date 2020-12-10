حبس روبينيو لاعب ميلان السابق 9 سنوات

وحسب ما نشره موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن محكمة الاستئناف الإيطالية، أيدت، اليوم الخميس، الحكم الأول على روبينيو، بالإضافة إلى فرض تعويضات عليه قدرها 60 ألف يورو لصالح الضحية.
وأشار إلى أن العدالة الإيطالية تتضمن 4 مستويات من الاستئناف، لذا لم يُجبر روبينيو بعد، على دخول السجن.
وتم اتهام روبينيو بالمشاركة في واقعة اغتصاب جماعي، حدثت في ملهى ليلي بميلانو يوم 22 يناير2013.
وبدأ مسيرته الاحترافية قبل الانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، ويلعب حاليا سانتوس البرازيلي.
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