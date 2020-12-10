بعد ثلاثية الأهلي.. حقيقة البطولات السبع للزمالك فى موسم واحد | فيديو

وساد الجدل بعد ثلاثية المارد الأحمر الموسم الحالي حول أسبقية نادى الزمالك فى حصد الألقاب بموسم واحد وبلغت سبع بطولات فى موسم 2002 -2003.

دوت الخليج يكشف حقيقة سباعية الفارس الأبيض التى حصد ألقابها فى موسم 2002-2003 وثلاثية المارد الأحمر مؤخرا.

الدورى 42

حقق النادي الأهلي فوزا ببطولة الدوري المصري قبل أسابيع بفارق كبير عن غريمه التقليدي نادى الزمالك وصل إلى 21 نقطة ليتوج باللقب رقم 42 فى تاريخه.

النجمة التاسعة إفريقيا

تغلب الشياطين الحمر على الفارس الأبيض في نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل أيام بنتيجة 1-2 أحرز ثنائية الأهلي عمرو السولية ومجدى قفشة فيما سجل شيكابالا هدف الزمالك الوحيد ليحصل على اللقب الغائب منذ 7 سنوات وللمرة التاسعة في تاريخه.

التتويج بالكأس 37

نجح النادي الأهلي في الفوز بالبطولة الأقدم في مصر كأس مصر على حساب فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشري التى أقيمت السبت الماضي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2 بعد التعادل في الأشواط الأصلية والإضافية 1-1.

وانتهي الوقت الأصلي وشوطى اللقاء الإضافيين بالتعادل الإيجابي وأحرز هدف الأهلي محمود عبدالمنعم "كهربا" فيما أدرك ناصر منسي هدف التعادل للطلائع فى الوقت القاتل من عمر المباراة.

حقيقة سباعية الزمالك