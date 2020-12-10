نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتجه لحسم الصفقة المرعبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع نظائرهم في العين الإمارتي من أجل التعاقد مع المهاجم التوجولي لابا كودجو للحصول على خدماتهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأبدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي رغبتها في التعاقد مع المهاجم التوجولي لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر.

ويرى مسؤولو النادي الأهلي بأن لابا كودجو مهاجم قوي وقادر على تقديم الإضافة للفريق الأحمر وقيادة هجومه.

وترغب إدارة الكرة بالنادي الأهلي في تعويض النقص داخل صفوف الفريق الأحمر في مركز خط الهجوم بعد رحيل السنغالي أليو بادجي وتراجع مستوى بعض اللاعبين أمثال مروان محسن.