نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة الكرة بالزمالك تفاجيء مصطفي محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقرت لجنة الكرة بنادي الزمالك، على زيادة قيمة عقد مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة.

وكان مصطفى محمد قد طلب أكثر من مرة زيادة قمية عقده بشكل يتناسب مع دوره مع الفريق.

وقررت لجنة الكرة فى الزمالك مناقشة ذلك الملف، وترضية اللاعب ماليًا، خصوصا بعد موافقته على البقاء بالموسم الجديد، ورفض فكرة الاحتراف فى أوروبا.

ويعد مصطفى محمد أحد أبرز العناصر الأساسية في تشكيل القلعة البيضاء، خلال الفترة الحالية، لما يمتلك من حس تهديفي عالي وقوة بدنية عالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.