نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رهن مسؤولو نادي العين الإماراتي الموافقة على انتقال المهاجم التوجولي لابا كودجو إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بالتعاقد مع صفقة قوية أخرى وضمها لصفوف النادي.

ووضع النادي الإماراتي عينه على المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك للتعاقد معه لكي يكون بديلًا لكودجو.

ودخل النادي الإماراتي بالفعل في التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي من أجل تعويض كودجو حال انتقاله للنادي الأهلي.

ويسعى النادي الأهلي للتعاقد مع مهاجم إفريقي قوي لتدعيم هجوم الفريق الأحمر بعد رحيل السنغالي أليو بادجي وتراجع مستوى بعض اللاعبين أمثال مروان محسن.