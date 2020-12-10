أحمد ياسين لاعب البنك الأهلي: أسعى لتقديم أفضل أداء مع النادي وتحقيق حلم الاحتراف مثل محمد صلاح

أكد أحمد ياسين لاعب البنك الأهلي المعار من مصر المقاصة أنه يسعى لتحقيق إنجاز كبير مع فريقه الجديد خلال الموسم الجديد بالدورى الممتاز، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة يقدم كامل الدعم للفريق.

وأضاف ياسين في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: الجميع داخل البنك الأهلي يسعي لتحقيق أهداف المؤسسة الكبيرة في الدوري الممتاز وتقديم موسم مشرف للجميع.

وعن طموحه الشخصي قال ياسين: أسعي خلال الفترة المقبلة تقديم أفضل أداء مع نادي البنك الأهلي والذي يؤهلني للمشاركة مع منتخب مصر الأول.

وأكمل: أي لاعب مصري يرغب في تحقيق حلم الاحتراف ويكون مثل محمد صلاح نجم ليفربول ولكني أنتظر الفرصة المناسبة لتحقيق ذلك.