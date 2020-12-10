أحمد ياسين لاعب البنك الأهلي: أسعى لتقديم أفضل أداء مع النادي وتحقيق حلم الاحتراف مثل محمد صلاح

وأضاف ياسين في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: الجميع داخل البنك الأهلي يسعي لتحقيق أهداف المؤسسة الكبيرة في الدوري الممتاز وتقديم موسم مشرف للجميع.
وعن طموحه الشخصي قال ياسين: أسعي خلال الفترة المقبلة تقديم أفضل أداء مع نادي البنك الأهلي والذي يؤهلني للمشاركة مع منتخب مصر الأول.
وأكمل: أي لاعب مصري يرغب في تحقيق حلم الاحتراف ويكون مثل محمد صلاح نجم ليفربول ولكني أنتظر الفرصة المناسبة لتحقيق ذلك.
أعلن نادي البنك الأهلي قائمة فريقه استعدادا لخوض منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2020 - 2021 .
وجاءت القائمة كالتالي :
حراسة المرمي : احمد صبحي - احمد السعدني - محمود الزونفلي
الدفاع : أمير مدحت - محمد كوفي - احمد محمد ضبش - احمد ياسين - بهاء مجدي - اسامه ابراهيم - عاصم صلاح - محمد مجدي - محمد عبدالرحمن لعبه - محمد ابو المجد
الوسط : - حسام الصانع - محمد حامد - محمد مصطفي ميدو - محمود السيد - احمد ياسر - موسي دياواره - محمد فخري - شادي رضوان - معروف يوسف - محمد عبدالله المسني - علي صابر - فادي فريد
الهجوم : احمد شرويده - احمد علي - اسماعيل الليثي - محمد هاني - محمد جمال بسيوني - محمود قاعود - ايستريلا
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الإعلان صفقات الفريق الجديدة استعدادا لخوض منافسات الدوري المصري الممتاز .
وكان فريق البنك الاهلي صعد للدورى الممتاز بعد تصدره مجموعه الصعيد بدورى القسم الثاني بعد منافسه شرسه مع فريق بني سويف والالمونيوم.
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