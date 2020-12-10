الزمالك يقيم عزاء والد عمرو زكي بالحامدية الشاذلية الأحد المقبل

قرر نادي الزمالك إقامة عزاء والد عمرو زكي نجم هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق مساء الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يقام العزاء بقاعة المناسبات بمسجد الحامدية الشاذلية.

وشيع أهالى المنصورة بمحافظة الدقهلية الاثنين الماضي جثمان والد الكابتن عمرو زكي نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، بمسجد العيسوى. وشارك في صلاه الجنازة العشرات من الأهالي وأسرة الراحل بالجنازة، وتقدم الكابتن عمرو زكي المشيعين مع شقيقه صابر. أعلن عمرو زكي لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، وفاة والده عبر حسابه الرسمي على فيسبوك . وقال عمرو زكي عبر فيسبوك : "البقاء لله وفاة والد عمرو زكي دعواتكم له بالرحمة والمغفرة". وكان عمرو زكى قد نشر صورة برفقة والده قبل أيام وعلق عليها طالبًا الدعاء من متابعيه نظرًا لمرور والده بوعكة صحية.

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