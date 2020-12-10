الأمور لا تبشر بالخير.. طارق يحيي يهاجم اللجنة القضائية بنادي الزمالك

هاجم طارق يحيى مقدم برنامج زملكاوى عبر قناة النادي الفضائية اللجنة القضائية المكلفة بإدارة نادي الزمالك بسبب نشرها بيانا فى التوقيت الحالى عن الموقف المالى للقلعة البيضاء.

وقال طارق يحيى: لا أعرف سبب صدور هذا البيان فى هذا التوقيت قبل 24 ساعة من مباراة المقاولون العرب فى افتتاح الدوري.

وشدد طارق يحي على أن توقيت البيان غير مفهوم ولا أعرف سبب صدوره الآن.. فوجئت بأنه مطلوب منى قراءته.. هناك تخبط كبير داخل النادي الآن.. تعاقدنا مع صفقتين وتراجعنا عنهما والأمور لا تبشر بالخير.

وأشار إلى أن اسم الزمالك كبير وأنه يعمل داخل القلعة البيضاء حاليا ويقول هذا الكلام من منطلق حرصه على الكيان لأن الجميع راحلون والزمالك هو الباق فى النهاية.

وطالب طارق يحيى من لا يستطيع تقدير اسم الزمالك أو الإضافة إليه بالاعتذار عن مهمته وترك الفرصة أمام آخرين لإدارة القلعة البيضاء.