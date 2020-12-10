كاف يقترح منح الرئاسة الفخرية لـ عيسى حياتو.. ويفتح باب التقدم لاستضافة نهائي دوري الأبطال

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانًا للإعلان عن عدد من القرارات المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وكان كاف أعلن عن تفاصيل مباراتي السوبر الإفريقي لنسختي 2020-2021 وعقدهما في قطر.

وجاء في بيان كاف منح الرئاسة الفخرية لـ عيسي حياتو الرئيس السابق لـ كاف، بجانب فتح باب التقدم لطلب استضافة مباريات نهائي دوري أبطال إفريقيا لأعوام 2021-2022-2023.

وحقق فريق الكرة بالأهلي النسخة المنقضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب غريمه التقليدي الزمالك.

بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

قررت اللجنة التنفيذية أن تقترح على الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم منح صفة رئيس CAF الفخري للسيد عيسى حياتو، الشخصية البارزة في كرة القدم الأفريقية عن جميع أعماله. ترأس هذا القائد الفخري CAF لمدة 30 عامًا، من 1987 إلى 2017، وتميزت فترة عمله بخدمة تطوير كرة القدم الأفريقية، والتي دافع عنها أينما كانت هناك حاجة لذلك.

فتح باب التقدم بطلبات تنظيم مسابقات CAF القادمة

وافقت اللجنة التنفيذية على فتح باب التقدم بطلبات تنظيم المسابقات التالية:

نهائي توتال CAF دوري الأبطال 2021 و 2022 و 2023

نهائي توتال CAF كأس الكونفدرالية 2021 و 2022 و 2023

دوري أبطال السيدات 2021

علاوة على ذلك ، تم تأكيد تخصيص المسابقات التالية بالفعل ضمن المواعيد النهائية المنصوص عليها في لائحة CAF:

كأس الأمم الأفريقية 2021: الكاميرون

كأس الأمم الأفريقية 2023: كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية 2025: غينيا

بطولة الأمم الإفريقية للمحليين 2020: الكاميرون

بطولة الأمم الإفريقية للمحليين 2022: الجزائر

كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة 2021: المغرب

كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة 2021: موريتانيا