لمسة وفاء من النادي المصري القاهري لقدامي لاعبي الكرة المصرية.. صور

أقام النادى المصرى القاهرى برئاسة النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ احتفالية بمقر النادى لتكريم قدامى لاعبى كرة القدم المصرية النجوم الكبار الذين سطروا على مدار رحلتهم نجاحات وبطولات سجلت بحروف من نور فى تاريخ كرة القدم فى مصر .

بدأ الحفل بترحاب كبير للنجوم من قبل اعضاء النادى ومجلس إدارته الذين وصفوا هذا الحفل بيوم الوفاء كونه يجمع وجوه الرياضة الذين حفروا أسماءهم بالملاعب المصرية فى جميع المحافظات وبمختلف الأندية الرياضية.

كما حرص الحضور من كبار نجوم كرة القدم المصرية على النزول لأرض الملعب باستاد نادى المصرى القاهرى لإسترجاع الذكريات الجميلة لبطولاتهم وكذلك التواجد مع الاشبال من لاعبى النادى الذين أوصوهم بضرورة نبذ التعصب والتحلى بالروح الرياضية واحترام الجمهور والتفانى فى تقديم الأفضل دائمًا للنادى الذي ينتمون له وللرياضة المصرية بشكل عام.

حضر الحفل الذى اقامه النادى المصرى القاهرة اعضاء النادى و وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظه القاهره وقيادات مديرية الرياضة بمنطقة مصر القديمه وعدد من اعضاء مجلسى النواب والشيوخ الذين عبروا جميعا عن مدى اعتزازهم وتقديرهم بهؤلاء النجوم اعلام الرياضة المصرية ورموز الروح الرياضية الحقيقية.