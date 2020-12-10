نشر مصطفي محمد لاعب النادي الزمالك صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهر مصطفي محمد بإطلالة كاجوال أنيقة بصحبة زوجته في احدث ظهور لهما علي السوشيال ميديا.
دخل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، دائرة اهتمامات نادي جالاتا سراي التركي تمهيدا لضمه خلال الفترة المقبلة بعد تألقه اللافت مع الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية .
وقالت صحيفة hurriyet التركية أن مصطفى محمد دخل دائرة اهتمام نادي جالاتا سراي التركي، مؤكدة أن إدارة النادي سيستشير فاتح تريم المدير الفني وفي حال موافقته ستتم الصفقة.
واستطاع مصطفى محمد خطف الأنظار إليه نتيجة المستويات المميزة التى يقدمها مع فريقه الزمالك خلال الموسم الكروى الماضى ومساهمته بشكل قوى فى تأهل الأبيض إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا .
ويعد جالاتا سراى التركى واحدا من الأندية الكبري فى أوروبا والذى يشارك بصفة مستمرة بمسابقتى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي " اليورو ليج " .
وعلى الجانب الأخر ، وافق مسؤولو نادي الزمالك على العرض الذي تلقاه النادي لاستضافة مباراة جازيللي التشادي في ذهاب دور الــ ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا لتقام بمصر بدلا من إقامتها بتشاد على أن يتحمل مسؤولو القلعة البيضاء تكاليف السفر والإقامة للفريق التشادي بمصر لمدة اسبوعين لحين خوض لقاء العودة.
كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حدد أحد يومي ٢٢ و٢٣ ديسمبر الجاري لإقامة لقاء الذهاب ومن المقرر أن تقام مباراة العودة أحد يومي ٥ و ٦ يناير المقبل.
وتلقى النادي الأبيض عرضا اليوم لاستضافة مباراة الذهاب أمام بطل تشاد لتقام بمصر بدلا من اقامتها بتشاد ورحب مسؤولو القلعة البيضاء بالامر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصطفى محمد مع زوجته أمام حمام السباحة.. صورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.