انطلاق الدوري.. 20 لاعبا في قائمة الإنتاج الحربي استعدادا لسيراميكا كيلوباترا غدا

اصطحب مختار مختار، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي قائمة فريقه لمعسكر مغلق اليوم الخميس، استعدادا للقاء سيراميكا كيلو باترا والمقرر إقامته غدا الجمعة باستاد السلام الدولى في تمام الساعة السابعة ونصف مساء ضمن لقاءات الجولة الأولي من مسابقة الدوري الممتاز .

وضمت القائمة 20 لاعبًا هم : أحمد يحيى ومحمد عصام الغندور في حراسة المرمى .

على فتحي ، معاذ الحناوي ، باسم مرسى ، إبراهيم عبد الخالق ، أحمد على ، محمود عادل ، غنام محمد ، محمود رجب ، احمد حسن ,

حسن ياسين ، محمد عبد الفتاح تاحا ، محمد الشبينى ، طارق أبو العز ، محمد عبد المجيد ، علاء سلامة ، احمد عفيفي،

محمد فييرا ، أمادو نياص