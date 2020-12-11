شوبير يكشف تشكيل الزمالك المتوقع في الموسم الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن التشكيل المتوقع لفريق كرة القدم بنادي الزمالك في الموسم الجديد المقرر انطلاقه يوم الجمعة بثلاث مباريات لا يوجد بهما الأهلي ولا الزمالك.
وقال شوبير خلال تصريحاته على فضائية أون تايم سبورت في برنامج ملعب اون، إن التشكيل المتوقع للزمالك هو:
ابو جبل، حمزة المثلوثي، محمود علاء، الونش، عبد الشافي، طارق حامد، فرجاني ساسي، زيزو، اوباما، بن شرقي، مصطفى محمد.
حراسة المرمى: ابو جبل
الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، الونش، عبد الشافي، طارق حامد
خط الوسط: فرجاني ساسي، زيزو، اوباما، بن شرقي
الهجوم: مصطفى محمد
جدير بالذكر أن اليوم الأول للبطولة سيشهد غياب قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، وسوف يظهران في اليومين الثانى والثالث من عمر الجولة الأولى للمسابقة التي سيتواصل بها الغياب الجماهيري، بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.
ويبدأ المشوار بإقامة ثلاث مباريات، غدا الجمعة، تجمع إنبي وأسوان على ملعب بتروسبورت في الثانية والنصف عصرا، ثم يلتقي طلائع الجيش مع الجونة في الخامسة مساء على ملعب جهاز الرياضة، وتختتم مواجهات الغد في السابعة والنصف مساء بين الإنتاج الحربي وسيراميكا كليوباترا.
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