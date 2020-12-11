كلام نهائي.. رئيس لجنة المسابقات يكشف موقف الزمالك من خوض السوبر المصري

كشف مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات بالدوري المصري، عن موقف نادي الزمالك من خوض مباراة السوبر المصري هذا العام بعد وصول طلائع الجيش الى وصافة بطولة كأس مصر.

وقال مرزوق خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت مع الإعلامي احمد شوبير في برنامج ملعب اون، إن السوبر المصري هذا العام بين الأهلي وطلائع الجيش ولا يوجد نقاش في هذا الأمر ولا خلاف على هذا القرار.

وأضاف مرزوق أن، الأمر اختلط على البعض والحديث طال في هذا الأمر تعديل اللائحة في الموسم المقبل ولا يوجد ما يدعوا لتعديل اللائحة على مباراة لإرضاء أي طرف والسوبر بين الأهلي وطلائع الجيش كلام نهائي.