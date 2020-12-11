كلام نهائي.. رئيس لجنة المسابقات يكشف موقف الزمالك من خوض السوبر المصري

وقال مرزوق خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت مع الإعلامي احمد شوبير في برنامج ملعب اون، إن السوبر المصري هذا العام بين الأهلي وطلائع الجيش ولا يوجد نقاش في هذا الأمر ولا خلاف على هذا القرار.
وأضاف مرزوق أن، الأمر اختلط على البعض والحديث طال في هذا الأمر تعديل اللائحة في الموسم المقبل ولا يوجد ما يدعوا لتعديل اللائحة على مباراة لإرضاء أي طرف والسوبر بين الأهلي وطلائع الجيش كلام نهائي.
جدير بالذكر أن اليوم الأول للبطولة سيشهد غياب قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، وسوف يظهران في اليومين الثاني والثالث من عمر الجولة الأولى للمسابقة التي سيتواصل بها الغياب الجماهيري، بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.
ويبدأ المشوار بإقامة ثلاث مباريات، غدا الجمعة، تجمع إنبي وأسوان على ملعب بتروسبورت في الثانية والنصف عصرا، ثم يلتقي طلائع الجيش مع الجونة في الخامسة مساء على ملعب جهاز الرياضة، وتختتم مواجهات الغد في السابعة والنصف مساء بين الإنتاج الحربي وسيراميكا كليوباترا.
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