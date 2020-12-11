شوبير يكشف تشكيل الأهلي في الموسم الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن التشكيل المتوقع لفريق كرة القدم بالنادي الاهلي في الموسم الجديد المقرر انطلاقه غدا الجمعة بثلاث مباريات لا يوجد بهما الاهلي ولا الزمالك.
وقال شوبير خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت في برنامج ملعب اون، إن التشكيل المتوقع للأهلي هو:
حراسة المرمى: الشناوي
الدفاع: محمد هاني بدر بانون ايمن اشرف علي معلول
خط الوسط: اليو ديانج عمرو السولية حسين الشحات افشة طاهر محمد طاهر
الهجوم: مروان محسن
جدير بالذكر أن اليوم الأول للبطولة سيشهد غياب قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، وسوف يظهران في اليومين الثانى والثالث من عمر الجولة الأولى للمسابقة التي سيتواصل بها الغياب الجماهيري، بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.
ويبدأ المشوار بإقامة ثلاث مباريات، غدا الجمعة، تجمع إنبي وأسوان على ملعب بتروسبورت في الثانية والنصف عصرا، ثم يلتقي طلائع الجيش مع الجونة في الخامسة مساء على ملعب جهاز الرياضة، وتختتم مواجهات الغد في السابعة والنصف مساء بين الإنتاج الحربي وسيراميكا كليوباترا.
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