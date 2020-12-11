نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليستر سيتي يؤمن صدارة المجموعة بثنائية في مرمى أيك أثينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي الإنجليزي من تحقيق فوز هام على فريق نادي أيك أثينا اليوناني بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس على أرضية ملعب إستاد ووكرز لحساب مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

أفتتح سينجيز أوندير ثنائية كتيبة براندن رودجرز في الدقيقة الثانية عشر قبل أن يضيف هارفي بارنيس الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة عشر.

بهذا الفوز رفع فريق نادي ليستر سيتي رصيده من النقاط إلى النقطة الثالثة عشر في الصدارة فيما توقف رصيد فريق نادي أيك أثينا عند النقطة الثالثة في المركز الثالث.