نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص | خلاف بين لجنة الزمالك والحكماء بسبب تخفيض عقود اللاعبين.. واستمرار فاروق جعفر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علم "الفجر الرياضي" كواليس جلسة اللجنة الثلاثية برئاسة المستشار أحمد البكري مع لجنة الحكماء المتواجدة بنادي الزمالك، لدراسة الوضع الحالي والأزمة المالية التي يمر بيها القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة خلاف كبير بين أحمد مصطفى نجم الزمالك وعضو لجنة الحكماء، والمستشار أحمد البكري، بسبب مطالبته باستبعاد فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة الحالي من لجنة الكرة بالزمالك، مؤكداً أن هناك أسماء أخرى من أبناء الزمالك أفضل منه.

وطالبت بجنة الحكماء التي تضم كلا من "كمال درويش، وأحمد مصطفى، ومحمد عامر، وفهمي عمر"، من اللجنة الثلاثية عدم اتخاذ قرارات فردية، بشأن الأزمة المالية التي يمر بيها الزمالك.

وانتهت الجلسة بخلاف كبير بين الطرفين، بسبب رغبة اللجنة الثلاثية في اتخاذ قرار بتخفيض عقود لاعبي الفريق الكروي، وعدم تجديد التعاقد مع أي لاعب في الوقت الحالي، لحين سداد المديونات.