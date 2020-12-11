نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس سيرينو.. موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع هذا اللاعب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يسعى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، في تدعيم خط هجومه خلال الفترة المقبلة.
وأبدى موسيماني، رغبته في التوقيع مع التوجولي لابا كودجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، مع بداية العام الجديد.
وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، أن النادي الأهلي تواصل مع كودجو، والذي أبدى ترحيب شديد بالتواجد مع الفريق وبين صفوفه.
ويحاول الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، في تدعيم خط هجومه قبل نهائيات كأس العالم للأندية، خاصةً مع تراجع مستوى مروان محسن مهاجم الفريق، بالفترة الأخيرة.
وكان كودجو، قاب قوسين أو أدنى من التوقيع مع القلعة الحمراء، في الموسم الماضي عندما كان يلعب ضمن صفوف نهضة بركان المغربي، إلا أنه رحل إلى العين الإماراتي، بسبب المطالب المادية.