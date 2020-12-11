نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الكشف عن ملامح صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي "بالأسماء" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أشرف عبد الناصر
كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن ملامح صفقات المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن الأهلي سيتعاقد مع لاعب واحد فقط أو لاعبين ذالك بناء على رغبة بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.
وأضاف، أن موسيماني لم يطلب التعاقد سوا مع سيرينو فقط، وما يتعلق بالتوجولي لابا كودجو وغيره هي أسماء تم ترشيحها من لجنة التخطيط وبعضها غير صحيح.
وتابع، أن الأهلي لن يتعاقد مع حارس مرمى في الفترة المقبلة، مؤكدا على ثقة موسيماني في الثلاثي ، الشناوي وعلي لطفي وشوبير.
ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.