كبرتوا وكبرتوني.. عصام الحضري يشارك صورا جديدة من حفل خطوبة ابنته

وعلق الحضري على الصورة قائلا " شدوى بنتي حبيبتي الف مبروك يا حبيبة بابا و ربنا يكملك بالخير انتي و عمر ابني و حبيبي و يكتبلكوا الخير ، كبرتوا و كبرتوني ، الحمد لله ربنا يتم فرحتي بيكم انتي واخواتك يا رب ".
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وقال عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر سابقا : "أنتظر تلك المداخلة منذ أمس خصوصا أن الشناوي شخصية جميلة وأدائه في هذا الموسم ممتاز وبرشحه ياخد أحسن لاعب في الموسم مش أحسن حارس مرمى فقط".
وأضاف عصام الحضري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناه "إم بي سي مصر"، أن حراس المرمي يأخذون أفضل لاعب وحصل قبل ذلك في كأس العالم في اليابان وكوريا لافتا الي ان الشناوي لدية طاقة بسبب لعب المباريات بأستمرار ومتتالية ومن الصعب ان اقتنع بحارس مرمى واقتنعت بالشناوي كأنه أنا .
وأوضح عصام الحصري، أن الشناوي وأبو جبل أدائهم ممتاز ولديهم ثقة وطاقة واقتنع بجنش مؤكدا ان الحراس الدوليين لهم مستويات كبيرة.
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