نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لابورتا يعد جماهير برشلونة بالابقاء على ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف خوان لابورتا المرشح الرئاسي لبرشلونة الإسباني عن خطته للإبقاء على البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد النادي الكتالوني الذي ينتهي عقده في صيف 2021 وذلك في حالة فوزه بالانتخابات.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في برشلونة يوم 24 يناير المقبل لإعلان الرئيس الجديد للنادي.

وتولى لابورتا رئاسة النادي الكتالوني بين عامي 2003 و2010 وحقق الفريق في عهده 12 لقبا محليا وقاريا منها لقبان لدوري أبطال أوروبا و4 بطولات للدوري الإسباني.

وحاول لابورتا العودة لرئاسة برشلونة في انتخابات عام 2015 لكنه تلقى هزيمة ساحقة أمام بارتوميو، حيث استغل الأخير تتويج الفريق حينها بثلاثية الدوري والكأس في إسبانيا بالإضافة إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها إذاعة كادينا سير الإسبانية:" عليك أن تكون مبدعا، يجب علينا تقديم اقتراح، يمكن أن يقنع ميسي بأن برشلونة لديه فريق منافس".

وأضاف: "بالنسبة لميسي، فهو لا يهتم للمال أبدا، بل يبحث عن فريق قادر على تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا وهو ما سيكون أكثر قيمة بالنسبة له".

وعن حجم تأثير رحيل اللاعب عن صفوف برشلونة رغم كبر سنه، علق لابورتا قائلاً:"ميسي يجلب للنادي الكثير وهو أكثر بكثير من راتبه، هو الأفضل في تاريخ اللعبة".

واختتم لابورتا تصريحاته قائلاً:"ميسي يستحق التقدير بعد مسيرة طويلة مليئة بالألقاب، الأمر الذي يجعلني أحاول إقناعه في البقاء ضمن صفوف النادي".