جميع نتائج مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي

حقق فريق توتنهام هوتسبير فوزا صعبا على حساب نظيره فريق رويال انتويرب، بهدفين دون رد في ختام دور المجموعات بالدوري الأوروبي.
وسجل فريق توتنهام هدف التقدم عن طريق كارلوس فينيسيوس في الدقيقة 57 ، في حين سجل جيوفاني لو سيلسو هدف ثاني في الدقيقة 71 .
ورفع توتنهام رصيده الى 13 نقطة ويتأهل كمتصدر للمجموعة العاشرة، في حين تجمد رصيد رويال انتويرب عند النقطة 12 ويتراجع الى المركز الثاني ويتأهل كوصيف.
سقط فريق روما الإيطالي، أمام مضيفه فريق سسكا صوفيا البلغاري، بنتيجة "1-3" في مباراة الجولة السادسة من مجموعات الدوري الأوروبي.
بهذه النتيجة تجمد رصيد روما عند 13 نقطة، لكنه بقي متصدرا للمجموعة الأولى، وقد تأهل سلفا مع يونج بويز السويسري للدور القادم.
ليرفع أرسنال رصيده إلى 18 نقطة، حيث حقق العلامة الكاملة، في صدارة المجموعة الثانية، ويتأهل رفقة مولده، وبقي دوندالك الأخير بدون نقاط.
ورفع ميلان رصيده الى 13 نقطة ويتأهل كمتصدر للمجموعة الثامنة، في حين تجمد رصيد سبارتا براج عند النقطة 6 في المركز الثالث ويودع البطولة.
وتأهل فريق نابولي الإيطالي إلى دور الـ 32 من مسابقة الدوري الأوروبي، رفقة ضيفه ريال سوسيداد الإسباني، بعد أن تعادلا بنتيجة "1-1".
ليرفع فريق الجنوب رصيده إلى 11 نقطة لينهي دور المجموعات متصدرا للمجموعة السادسة، ويتأهل رفقة سوسيداد الثاني برصيد 9 نقاط، وودع ألكمار البطولة، بعد أن تجمد رصيده عند 8 نقاط، بعد السقوط أمام رييكا.
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