تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ32 من الدوري الأوروبي.. وموعد القرعة

انتهت منافسات دور المجموعات من الدوري الأوروبي في اللحظات الأخيرة من مساء أمس الخميس، بتأهل 24 فريقًا، بالإضافة الى 8 فرق جاءت من دوري الأبطال.



وتأهل كمتصدرين للمجموعات كلًا من:

أرسنال، توتنهام، ليستر سيتي، ميلان، نابولي، روما، هوفنهايم، ليفركوزن، فياريال، آيندهوفن، جلاسكو رينجرز، دينامو زغرب. في حين تأهل في الوصافة كلًا من:

سوسيداد، غرناطة، بنفيكا، سبورتينج براجا، ليل، يونج بويز، رويال أنتويرب، مولده، سلافيا براج، ماكابي، وولفسبيرجر، سرفينا زفيزدا. بينما تأهلت 8 فرق من دوري الأبطال وهي:

ريد بول سالزبورج، شاختار، أولمبياكوس، أياكس أمستردام، كراسنودار، كلوب بروج، دينامو كييف، مانشستر يونايتد.