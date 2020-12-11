انتهت منافسات دور المجموعات من الدوري الأوروبي في اللحظات الأخيرة من مساء أمس الخميس، بتأهل 24 فريقًا، بالإضافة الى 8 فرق جاءت من دوري الأبطال.
وتأهل كمتصدرين للمجموعات كلًا من:
في حين تأهل في الوصافة كلًا من:
بينما تأهلت 8 فرق من دوري الأبطال وهي:
ريد بول سالزبورج، شاختار، أولمبياكوس، أياكس أمستردام، كراسنودار، كلوب بروج، دينامو كييف، مانشستر يونايتد.
وستقام في مقر الاتحاد الأوروبي في نيون، سويسرا، بعد أن كان مقرر لها أن تقام في أثينا ، اليونان بسبب تدابير السلامة المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ32 من الدوري الأوروبي.. وموعد القرعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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