نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام مصر المقاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقرّ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، على الدفع بمهاجم الفريق أحمد ياسر ريان بدلا من مروان محسن بعد تعرضه للإصابة.

ويعاني مروان محسن من إصابة في الركبة، وبالتحديد خشونة كبيرة مما تسببت في تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة.

وكان أحمد ياسر ريان قد عاد للأهلي عقب انتهاء إعارته مع الجونة الموسم الماضي، لكنه أصيب بفيروس كورونا المستجد وتم استبعاده من مباراتي الاتحاد والجيش في كأس مصر.

ويشارك أحمد ياسر ريان لأول مرة مع الأهلى بعد شفائه من فيروس كورونا، ويسعى لإثبات نفسه لحجز مقعد اساسي في تشكيل موسيماني، والحفاظ على وجوده ضمن قائمة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الأولى بالدوري الممتاز.