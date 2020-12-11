نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام مصر المقاصة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استقرّ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، على الدفع بمهاجم الفريق أحمد ياسر ريان بدلا من مروان محسن بعد تعرضه للإصابة.
ويعاني مروان محسن من إصابة في الركبة، وبالتحديد خشونة كبيرة مما تسببت في تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة.
وكان أحمد ياسر ريان قد عاد للأهلي عقب انتهاء إعارته مع الجونة الموسم الماضي، لكنه أصيب بفيروس كورونا المستجد وتم استبعاده من مباراتي الاتحاد والجيش في كأس مصر.
ويشارك أحمد ياسر ريان لأول مرة مع الأهلى بعد شفائه من فيروس كورونا، ويسعى لإثبات نفسه لحجز مقعد اساسي في تشكيل موسيماني، والحفاظ على وجوده ضمن قائمة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي.
ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الأولى بالدوري الممتاز.