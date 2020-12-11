نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافسة شرسة بين آرسنال وبرشلونة على نجم مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي مسئولو نادي أرسنال الإنجليزي للدخول في منافسة مع فريق برشلونة الإسباني على التعاقد مع إيريك غارسيا، مدافع مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد أقل من شهر.

وكان غارسيا قريبًا من الإنتقال إلى صفوف الفريق الكاتالوني خلال الميركاتو الصيفى الماضي، إلا أن التفاوض حول قيمة الصفقة حالت دون اغلاقها.

ووفقاً لصحيفة "آس" فإن إنضم أرسنال لسباق للظفر بخدمات صاحب الـ 19 عامًا خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل، في ظل تأزم وضع برشلونة الاقتصادي وعدم قدرته على حسم الصفقة.

وأضافت:" أن على الرغم من اقتراب انتهاء عقد غارسيا مع مانشستر سيتي، بنهاية الموسم الجاري، إلا أن النادي الإنجليزي لن يفرط في خدمات مدافعه أقل من 20 مليون يورو".

وواصل:" هناك محاولات من جانب أرسنال لإقناع غارسيا بالانتقال إليهم في الشتاء المقبل، بعقد جديد بعد نهاية تجربته رفقة السيتيزنز".

وتابع:"ويحاول أرسنال الاستفادة من الوضع الاقتصادي السيء لنادي برشلونة، ورغم مانشستر سيتي في جني الأموال بعدما رفض اللاعب التجديد، والتقدم بعرض من أجل حسم الصفقة".

ولعب إيريك غارسيا سبع مباريات حتى الآن هذا الموسم مع مانشستر سيتي وشارك في ست منها كلاعب أساسي، ليصل مجموع الدقائق إلى 498 دقيقة في مختلف المسابقات.