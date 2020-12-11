وتضم قائمة الفريق 21 لاعبًا ، وهم : حراسة المرمى : محمود شكري - عامر عامر خط الدفاع : طارق سامي - وليد عبد المنعم - خالد صبحي - محمود صقر - رجب بكار - محمد جمال أحمد محسن خط الوسط : عاشور الأدهم - محمد توني - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي - صالح جمعة - محمد إبراهيم - شريف دابو - محمد مسعد - مصطفي ميسي خط الهجوم : شادي حسين - أحمد غنيم - ماكسويل أعلن هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي في أول مباراة للفريق بعد صعوده إلي الدوري الممتاز موسم 2020/2021 ، ويحل الفريق ضيفًا على الإنتاج على ملعب السلام في تمام الساعة 7.30 مساء في ختام اليوم الأول للدوري العام بالجولة الأولى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيراميكا كليوباترا يعلن قائمة مباراة الإنتاج الحربي في أولى مبارياته بالدوري الممتاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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