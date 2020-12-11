أول تعليق من طارق يحيى بعد إيقافه من الزمالك

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك إيقاف طارق يحيى نجم الفريق السابق ومقدم البرامج الحالي عن الظهور على قناة الزمالك.

قال طارق يحيى في تصريحات صحفية عقب قرار إيقافه: "واثق من كل كلمة قولتها البرنامج وكل حديثي نابع من حبي وحرقتي على الزمالك الكيان الكبير وأكدت على احترامي للجميع ولأي مسؤول داخل أو خارج الزمالك لكن ما يحدث لا يرضي أحد، الزمالك أكبر من الجميع".

وتابع: "على أتم استعداد ترك منصبي وقلت هذا في تعليقي على البيان غير الموفق بالمرة في هذا التوقيت، لكني لم ولن أتخلي عن الزمالك".