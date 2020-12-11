برسالة رومانسية.. زوجة محمد زيدان تحتفل بـ عيد ميلاده.. شاهد

" ميناس " لاعب منتخب مصر سابقا , بعيد ميلاده ونشر صورتين لهما من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت على الصورة قائلة " اليوم هو أفضل يوم في حياتي لأنك أتيت إلى هذا العالم ؛ وأصبح عالمي. عيد ميلاد سعيد لحب حياتي .. نصفي الافضل ".

وبدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزهم وأفضلها بوروسيا دورتموند.

وأصر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، على ضم محمد زيدان وجعل منه نجم الدوري الألماني، وهو أيضا الذي أصر على محمد صلاح الفرعون المصري وجعل منه لاعبا ينافس على أفضل لاعب في العالم.

ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية؛ ولعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم إفريقيا عام 2008.

يذكر أن محمد زيدان كان واحدًا من أفضل النجوم المصريين المحترفين فى الخارج، وقدم مستويات رائعة فى الملاعب الألمانية، مع الأندية التى لعب لها هنالك، وهى فيردر بريمن، ماينز، هامبورج وبوروسيا دورتموند، وسجل هدفا رائعا بقميص هامبورج فى شباك ريال مدريد.