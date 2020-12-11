نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواجهات بايرن ميونيخ المحتملة في دور الـ16 بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى فريق بايرن ميونيخ، حامل اللقب، مواجهاته في دوري أبطال أوروبا، بالفوز على ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي، بهدفين نظيفين، في ختام مواجهات المجموعة الأولى.

وأكد النادي البافاري صعوده لدور الـ16 في صدارة المجموعة الأولى، رفقة أتليتيكو مدريد، صاحب المركز الثاني.

وسيتعين على النادي البافاري، مواجهة أحد أصحاب المركز الثاني، على ألا يكون من نفس المجموعة أو من نفس البلد.

وسيتجنب بايرن ميونيخ، مواجهة فريق أتليتيكو مدريد، رفيقه في المجموعة، وفريقي لايبزج وبوروسيا مونشنجلادباخ، وصيفي المجموعتي الثامنة والثانية على الترتيب.

وحسب اللوائح، سيتبقي أمام النادي البافاري 5 خصوم محتملين، وهم: بورتو البرتغالي، أتالانتا الإيطالي، أشبيلية الإسباني، لاتسيو الإيطالي، وبرشلونة الإسباني.

تقام القرعة مساء الاثنين المقبل 14 ديسمبر، وذلك بمدينة نيون السويسرية.