كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

اسدل الستار على الفرق المتأهلة إلى الدور المقبل من دوري أبطال أوروبا بعد نهاية مباريات دور المجموعات.
وأشار اليويفا أنه لا يمكن وقوع فريقين من نفس الدولة في هذا الدور، وكذلك لا يمكن أن يتواجها فريقين تواجدا في نفس المجموعة.
ومن المقرر أن تنطلق منافسات ذهاب دور الـ16 من البطولة على مدار أيام 16، 17، 23، 24 فبراير المقبل، على أن تُقام مباريات الإياب على مدار أيام 9، 10، 16، 17 مارس القادم.
موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2021
تُقام مراسم قرعة دوري الـ16 من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم يوم الإثنين المقبل، 14 ديسمبر.
ويستضيف مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تلك القرعة، وذلك في مدينة نيون بسويسرا.
وستبدأ المراسم في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت السعودية.
وجاءت الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2021
ليفربول - أتالانتا - باريس - لايبزيغ - بايرن ميونيخ - مان سيتي - بورتو - تشيلسي - إشبيلية - بوروسيا دورتموند - لاتسيو - يوفنتوس - برشلونة- ريال مدريد - أتلتيكو مدريد - بوروسيا مونشغلادباخ.
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