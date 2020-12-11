الفرعون المدفعجي.. شاهد أهداف محمد النني الـ3 مع أرسنال

قاد الدولي المصري محمد النني مع فريقه أرسنال الإنجليزي فريقه للفوز السادس له في دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي، في المباراة الأخيرة من الدور على حساب مضيفه دوندالك الإيرلندي، بنتيجة 4-2.

ليرفع أرسنال رصيده إلى 18 نقطة، حيث حقق العلامة الكاملة، في صدارة المجموعة الثانية، ويتأهل رفقة مولده، وبقي دوندالك الأخير بدون نقاط.

وسجل النني هدفا صاروخيا في المباراة بالدقيقة 18 من عمر اللقاء.

ورفع النني بهدفه اليوم رصيد أهدافه مع الجانرز للهدف رقم 3، المُثير في الأمر أن أهدافه الثلاث كانت خلال مُشاركاته بقميص الفريق في البطولات الأوروبية.

هدف النني الأول مع أرسنال كان في شباك مارك أندري تير شتيجن حارس برشلونة على أرض ملعب "الكامب نو" بعام 2016 في إياب دور ثمن نهائي دوري الأبطال.

وجاء هدف النني الثاني مع أرسنال في الدوري الأوروبي أمام باتي بوريسوف البيلاروسي في2017.