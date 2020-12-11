نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على الفرق المتوقع أن يواجها ليفربول دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير كرة القدم قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية بتوقيت مكة المكرمة، والتي ستقام في مدينة نيون السويسرية.

ونجح نادي ليفربول الإنجليزي في التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تصدر مجموعته الرابعة، برصيد 13 نقطة.

ومن المحتمل أن يواجه فريق ليفربول الإنجليزي، أحد هذه الفرق في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، " أتليتيكو مدريد الإسباني، بوروسيا مونشنجلاباخ الألماني، بورتو البرتغالي، إشبيلية الإسباني، لاتسيو الإيطالي، برشلونة الإسباني، لايبزيج الألماني".

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب ثمن النهائي أيام 16 و17 و23 و24 فبراير عام 2021، على أن تلعب مواجهات العودة أيام 9 و10 و16 و17 مارس من العام المقبل.