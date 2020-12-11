الرياضة

خطر تركي يهدد الزمالك في نجمه

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطر تركي يهدد الزمالك في نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية تركية ان المهاجم المصري مصطفى محمد، لاعب فريق الزمالك ومنتخب مصر، علي رادار نادي جالطا سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقالت صحيفة "الحرية" التركية: تداول إسم مصطفى محمد مهاجم الزمالك المصري، علي طاولة نادي جالطا سراي، بعدما ابدي اهتمامه بضم اللاعب الشاب.

وحسب تقرير الصحيفة: ان نادي جالطا سراي بدأ التحرك من الآن لحسم صفقات الميركاتو الشتوي، ولكن من مصادرنا الخاصة وجدنا ان مصطفى محمد ضمن اهتمامات النادي.

واختتم التقرير: سيكون القرار الاخير من المدرب فاتح تريم المدير الفني لفريق جالطا سراي، حال موافقته على التعاقد مع نجم هجوم الزمالك ومنتخب مصر.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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