نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطر تركي يهدد الزمالك في نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية تركية ان المهاجم المصري مصطفى محمد، لاعب فريق الزمالك ومنتخب مصر، علي رادار نادي جالطا سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقالت صحيفة "الحرية" التركية: تداول إسم مصطفى محمد مهاجم الزمالك المصري، علي طاولة نادي جالطا سراي، بعدما ابدي اهتمامه بضم اللاعب الشاب.

وحسب تقرير الصحيفة: ان نادي جالطا سراي بدأ التحرك من الآن لحسم صفقات الميركاتو الشتوي، ولكن من مصادرنا الخاصة وجدنا ان مصطفى محمد ضمن اهتمامات النادي.

واختتم التقرير: سيكون القرار الاخير من المدرب فاتح تريم المدير الفني لفريق جالطا سراي، حال موافقته على التعاقد مع نجم هجوم الزمالك ومنتخب مصر.