سيراميكا كليوباترا يستهل مشواره في الدوري بمواجهة الإنتاج الحربي اليوم

يحل فريق سيراميكا كليوباترا ضيفا على منافسه الإنتاج الحربي اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان المدير الفني لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في الدوري الممتاز، آملا في تحقيق أهداف المؤسسة العريقة في أول موسم في الدورى الممتاز.

وأعلن هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا قائمته لخوض المباراة أمام الإنتاج الحربي.

وتضم قائمة الفريق 21 لاعبًا هم :

حراسة المرمى : محمود شكري - عامر عامر

خط الدفاع : طارق سامي - وليد عبد المنعم - خالد صبحي - محمود صقر - رجب بكار - محمد جمال

أحمد محسن

خط الوسط : عاشور الأدهم - محمد توني - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي - صالح جمعة - محمد إبراهيم - شريف دابو - محمد مسعد - مصطفي ميسي

خط الهجوم : شادي حسين - أحمد غنيم - ماكسويل