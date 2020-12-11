نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يستقر على بديل مروان محسن أمام المقاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على بديل مروان محسن لقيادة خط هجوم الأحمر أمام مصر المقاصة.

ويلاقي الأهلي نظيره مصر المقاصة، يوم الأحد المقبل الموافق الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وتأكد بشكل رسمي غياب مروان محسن عن المواجهة الأولى للأهلي في الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، معاناته من إصابة في الركبة.

وقرر موسيماني، الدفع بصلاح محسن أو أحمد ياسر ريان، في مركز رأس الحربة بدلا من مروان محسن المصاب.

المدير الفني الجنوب إفريقي، يحرص على دعم ومساندة صلاح وريان بشكل قوى خلال تدريبات الفريق، والتأكيد على حصولهم على الفرصة كاملة، بعد عودتهما من الإعارة.