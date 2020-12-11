ضربة البداية.. إنبي وأسوان يقصان شريط افتتاح الدوري المصري.. اليوم

يستضيف فريق إنبي نظيره أسوان اليوم الجمعة، في تمام الثانية والنصف ظهرا، على ملعب بتروسبورت، في افتتاح مسابقة الدوري المصري 2020 - 2021.

ويتسلح فريق إنبي بقيادة مدربه المخضرم حلمي طولان، بعامل الأرض لتحقيق الفوز على أسوان في مباراة اليوم، وحصد أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد.

في المقابل يطمح أسوان " زهرة الجنوب" في خطف الثلاث نقاط من الفريق البترولي، لتحقيق بداية مميزة تساعده على تقديم موسم مميز، بعد ضمان البقاء في الموسم الماضي بشق الأنفس.

كان فريق إنبي أنهي الموسم الماضي في المركز السادس برصيد 48 نقطة، بينما جاء أسوان في المركز الـ 14 بـ 37 نقطة.

وجاءت قائمة أسوان للموسم الجديد كالتالي: