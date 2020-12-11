ضربة البداية.. إنبي وأسوان يقصان شريط افتتاح الدوري المصري.. اليوم

ويتسلح فريق إنبي بقيادة مدربه المخضرم حلمي طولان، بعامل الأرض لتحقيق الفوز على أسوان في مباراة اليوم، وحصد أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد.
في المقابل يطمح أسوان " زهرة الجنوب" في خطف الثلاث نقاط من الفريق البترولي، لتحقيق بداية مميزة تساعده على تقديم موسم مميز، بعد ضمان البقاء في الموسم الماضي بشق الأنفس.
كان فريق إنبي أنهي الموسم الماضي في المركز السادس برصيد 48 نقطة، بينما جاء أسوان في المركز الـ 14 بـ 37 نقطة.
وجاءت قائمة أسوان للموسم الجديد كالتالي:
طلعت عبدالوهاب علي - أحمد سالم صافى - عبدالوهاب إسماعيل جلال - محمد خليفة إبراهيم - محمد جابر محمد
- محمود محمد طاهر شبانة - محمد إبراهيم محمد - إسلام محمد كمال - عمرو محمد حسن الحلوانى - محمود صلاح عبدالناصر -إسلام محمد محمد -أحمد محمد فتحى -أحمد أيمن أحمد - خالد وليد محمد - جون أفرى - محمد جمال عبدالمنعم بدر - محمد عثمان العشرى - هيثم محمد أحمد - عبدالله علي محمد سنجهاوى -عبدالله علي محمد سنجهاوى - أحمد خالد السيد - محمد أسامة حسن - أحمد سعيد محمد - أحمد إبراهيم عبد العزيز - سولمون منساه - أحمد سيد موسى - عمر محمد مصطفى - عمر عبد السميع - أحمد عيد - رشدي أشرف - محمد رجب - عمرو ناصر فراج - يوسف أسامة نبيه - إبراهيم عبود - خالد السيد - عمرو عبد الله.
ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة الأولي من مسابقة الدوري الممتاز، طلائع الجيش مع الجونة وسيراميكا كليوباترا مع الإنتاج الحربي.
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