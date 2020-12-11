ويبحث طلائع الجيش بقيادة مدربه طارق العشري، عن تحقيق انطلاقة قوية في مسابقة الدوري بتحقيق الفوز من على الجونة في مباراة اليوم، بعد المستوى الرائع الذي ظهر به مؤخرا في كأس مصر.
كان طلائع الجيش فجر مفاجأة من العيار الثقيل مؤخرا بالفوز على الزمالك بنتيجة 3 - 1 في نصف نهائي كأس مصر، قبل أن يهزم في المباراة النهائية أمام الأهلي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1- 1.
وقدم طلائع الجيش مباراة رائعة أمام الأهلي وكان ندا قويا له طوال المباراة، إلا أن ركلات الحظ ابتسمت للمارد الأحمر في النهاية.
في المقابل يطمح الجونة في اقتناص الثلاث نقاط من طلائع الجيش، تساعدة على تحقيق بداية مميزة هذا الموسم.
وأنهى فريق طلائع الجيش الموسم الماضي في مسابقة الدوري الممتاز في المركز الـ 12 بـ 41 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الجونة صاحب المركز الـ 13.
ويدير مباراة اليوم الحكم محمد سلامة ويعاونه كلا من تامر رشاد وأحمد عبد الغني، وسالم متعب حكما رابعا، ومصطفى مدحت وأحمد حمدي لتقنية الفيديو.
ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز إنبي مع أسوان في تمام الثانية والنصف عصرا، والإنتاج الحربي مع سيراميكا كليوباترا في تمام السابعة والنصف مساء.
يذكر أن فريق الأهلي هو حامل النسخة السابقة من مسابقة الدوري الممتاز 2019- 2020.
ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب الدوري المصري على مر التاريخ بـ 42 لقبا، وبفارق 30 لقبا عن أقرب منافسيه صاحب المركز الثاني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلائع الجيش يستهل مشواره في الدوري بمواجهة الجونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.