طلائع الجيش يستهل مشواره في الدوري بمواجهة الجونة

يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره الجونة اليوم، الجمعة، في تمام العاشرة مساء، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

ويبحث طلائع الجيش بقيادة مدربه طارق العشري، عن تحقيق انطلاقة قوية في مسابقة الدوري بتحقيق الفوز من على الجونة في مباراة اليوم، بعد المستوى الرائع الذي ظهر به مؤخرا في كأس مصر.

كان طلائع الجيش فجر مفاجأة من العيار الثقيل مؤخرا بالفوز على الزمالك بنتيجة 3 - 1 في نصف نهائي كأس مصر، قبل أن يهزم في المباراة النهائية أمام الأهلي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1- 1.

وقدم طلائع الجيش مباراة رائعة أمام الأهلي وكان ندا قويا له طوال المباراة، إلا أن ركلات الحظ ابتسمت للمارد الأحمر في النهاية.

في المقابل يطمح الجونة في اقتناص الثلاث نقاط من طلائع الجيش، تساعدة على تحقيق بداية مميزة هذا الموسم.

وأنهى فريق طلائع الجيش الموسم الماضي في مسابقة الدوري الممتاز في المركز الـ 12 بـ 41 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الجونة صاحب المركز الـ 13.

ويدير مباراة اليوم الحكم محمد سلامة ويعاونه كلا من تامر رشاد وأحمد عبد الغني، وسالم متعب حكما رابعا، ومصطفى مدحت وأحمد حمدي لتقنية الفيديو.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز إنبي مع أسوان في تمام الثانية والنصف عصرا، والإنتاج الحربي مع سيراميكا كليوباترا في تمام السابعة والنصف مساء.

يذكر أن فريق الأهلي هو حامل النسخة السابقة من مسابقة الدوري الممتاز 2019- 2020.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب الدوري المصري على مر التاريخ بـ 42 لقبا، وبفارق 30 لقبا عن أقرب منافسيه صاحب المركز الثاني.