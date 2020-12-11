الرياضة

مورينيو يرد على غضب نجوم توتنهام

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث مدرب فريق توتنهام هوتسبير جوزيه مورينيو، في تصريحات صحفية، بعد الفوز على رويال انتويرب، 2-0 في الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

 

واستهل حديثه حول مشاركة كين وسون وندومبيلي بعد ساعة من المباراة:"المباراة كانت مفتوحة، عندما فكرت في التغييرات كانت النتيجة 0-0 ثم سجلنا هدفاً لكن هذا لم يغير رأيي ".

 

وأضاف:" كنا بحاجة إلى المزيد من الروتين الذي يتمتع به هؤلاء اللاعبون (كين وسون وندومبيلي) ، وقد احتجنا إلى الشدة لأنهم يلعبون أسبوعًا بعد أسبوع. تمكنا من إبعاد أنتويرب عن مرمانا".

 

وأتم عن مغادرة ديلي آلي ووينكس دكة البدلاء:"كيف يمكنني أن أجعل الجميع سعداء؟ أنهم سعداء لأننا نفوز لكنهم ليسوا سعداء لأنهم لا يلعبون، طلبت من اللاعبين أن يذهبوا للإستحمام، قرر البعض الذهاب والبعض قرر البقاء".

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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