نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مورينيو يرد على غضب نجوم توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مدرب فريق توتنهام هوتسبير جوزيه مورينيو، في تصريحات صحفية، بعد الفوز على رويال انتويرب، 2-0 في الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

واستهل حديثه حول مشاركة كين وسون وندومبيلي بعد ساعة من المباراة:"المباراة كانت مفتوحة، عندما فكرت في التغييرات كانت النتيجة 0-0 ثم سجلنا هدفاً لكن هذا لم يغير رأيي ".

وأضاف:" كنا بحاجة إلى المزيد من الروتين الذي يتمتع به هؤلاء اللاعبون (كين وسون وندومبيلي) ، وقد احتجنا إلى الشدة لأنهم يلعبون أسبوعًا بعد أسبوع. تمكنا من إبعاد أنتويرب عن مرمانا".

وأتم عن مغادرة ديلي آلي ووينكس دكة البدلاء:"كيف يمكنني أن أجعل الجميع سعداء؟ أنهم سعداء لأننا نفوز لكنهم ليسوا سعداء لأنهم لا يلعبون، طلبت من اللاعبين أن يذهبوا للإستحمام، قرر البعض الذهاب والبعض قرر البقاء".