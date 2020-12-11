نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحضري يوجه رسالة مؤثرة إلى ابنته "شدوى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر والنادي السابق، على الاحتفال بخطوبة ابنته شدوى بمشاركة مجموعة من الأهل والأصحاب.

ونشر عصام الحضري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددا من الصور من حفل الخطوبة، وعلق قائلا: "شدوى بنتى حبيبتى.. ألف مبروك يا حبيبة بابا، وربنا يكمللك بالخير أنتِ وعمر ابنى وحبيبى ويكتبلكم الخير".

وواصل: "كبرتم وكبرتونى، الحمد لله ربنا يتم فرحتى بيكم أنتِ وإخوتك يا رب".

الكثير من التقارير الصحفية ربطت عصام الحضري بتدريب حراس مرمى نادي النجم الساحلي في الفترة الأخيرة، ليبدأ مهمة جديدة في مسيرته.