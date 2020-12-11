الرياضة

صالح جمعة يُزين قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي

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أحمد جودة - القاهرة -  

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا قائمة الفريق استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربي اليوم في أول مباراة للفريق بعد صعوده إلي الدوري الممتاز موسم 2020/2021 ، ويحل الفريق ضيفاً على على الإنتاج على ملعب السلام في تمام الساعة 7.30 مساء في ختام اليوم الأول للدوري العام بالجولة الأولى.

 

وتضم قائمة الفريق 21 لاعباً ، وهم :-

 

حراسة المرمى : محمود شكري  - عامر عامر

 

خط الدفاع : طارق سامي  - وليد عبد المنعم - خالد صبحي - محمود صقر - رجب بكار - محمد جمال

أحمد محسن - عاشور الأدهم

خط الوسط : محمد توني  - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي - صالح جمعة - محمد إبراهيم - شريف دابو  - محمد مسعد  - مصطفى ميسي

خط الهجوم : شادي حسين  - أحمد غنيم – ماكسويل.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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