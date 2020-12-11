نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صالح جمعة يُزين قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا قائمة الفريق استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربي اليوم في أول مباراة للفريق بعد صعوده إلي الدوري الممتاز موسم 2020/2021 ، ويحل الفريق ضيفاً على على الإنتاج على ملعب السلام في تمام الساعة 7.30 مساء في ختام اليوم الأول للدوري العام بالجولة الأولى.

وتضم قائمة الفريق 21 لاعباً ، وهم :-

حراسة المرمى : محمود شكري - عامر عامر

خط الدفاع : طارق سامي - وليد عبد المنعم - خالد صبحي - محمود صقر - رجب بكار - محمد جمال

أحمد محسن - عاشور الأدهم

خط الوسط : محمد توني - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي - صالح جمعة - محمد إبراهيم - شريف دابو - محمد مسعد - مصطفى ميسي

خط الهجوم : شادي حسين - أحمد غنيم – ماكسويل.