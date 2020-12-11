تعرف على الفرق المترشحة الى الدور الـ32 من الدوري الأوروبي

في ما يلي قائمة الأندية الممترشحة الى الدور ال32 من مسابقة الدوري الاوروبي لكرة القدم. روما (إيطاليا) يونغ بويز (سويسرا) أرسنال (إنجلترا) مولده (النرويج) باير ليفركوزن (ألمانيا) سلافيا براغ (التشيك) غلاسكو رينجرز (إسكتلندا) بنفيكا (البرتغال) أيندهوفن (هولندا) غرناطة (إسبانيا) نابولي (إيطاليا) ريال سوسييداد (إسبانيا) ليستر سيتي (إنجلترا) سبورتينغ براغا (البرتغال) ميلان (إيطاليا) ليل (فرنسا) فياريال (إسبانيا) ماكابي تل أبيب (الكيان الصهيوني) توتنهام (إنجلترا) رويال انتويرب (بلجيكا) دينامو زغرب (كرواتيا) وولفسبيرغر (النمسا) هوفنهايم (ألمانيا) سرفينا زفيزدا (صربيا).

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